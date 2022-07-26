В Московском форштадте задержали четырех наркоторговцев

В распоряжении Государственной полиции была информация о квартире в Риге, в районе Московского форштадта, где продают наркотические вещества местным жителям. В прошлую среду, 20 июля, сотрудники Латгальского участка рижского регионального управления Госполиции прибыли по адресу чтобы совершить действия, установленные законом – происходящее полиция засвидетельствовала на видео.

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Полиция несколько раз потребовала открыть дверь, но ее так и не открыли, поэтому полицейские решили ее взломать. В момент, когда полицейские попали в квартиру, некий мужчина пытался сжечь лист фольги с белым веществом в печи, но полицейские успели остановить его.

На месте произошедшего задержали четырех мужчин — возможного организатора и его соучастников. Подозреваемый в организации торговли наркотиками ранее уже судим за реализацию наркотических веществ.

В ходе обыска полиция нашла и конфисковала более 40 граммов марихуаны и другое вещество – белый порошок, который сейчас находится на экспертизе.

Начат уголовный процесс по делу о нелегальном изготовлением, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотических и психотропных веществ с целью продажи.

За такое преступление по закону полагается лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с или без конфискацией имущества и испытательный срок длительностью в три года.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в преступлении, пока соответствующая вина не доказана в суде.