В Москве задержаны подозреваемые в убийстве Романа Беззубова (ДОПОЛНЕНО)

В Москве задержаны Иван Агапытов и Денис Коняшкин, подозреваемые в убийсте футбольного агента Романа Беззубова. Об этом сообщает "Московский комсомолец", эту информацию подтвердила и Госполиция Латвии.

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Как отмечает издание, в четверг Агапытова и Коняшкина задержали сотрудники российских правоохранительных органов при содействии Интерпола

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России и оперативниками Управления МВД России по Брянской области задержали двоих граждан Латвии, находившихся в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления. По имеющейся информации, злоумышленники могут быть причастны к убийству футбольного агента, совершенному в апреле 2021 года в городе Риге", — говорится в официальном сообщении МВД России.

Кроме того, один из задержанных подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев — Брянск. Уголовное дело о краже нефтепродукта находится в производстве СУ СК России по Брянской области.

"Соучастники скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено. Фигуранты задержаны в Москве полицейскими при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Один из них доставлен в следственные органы в город Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщалось, Роман Беззубов был убит 14 апреля прошлого года в Пурвциемсе. Киллеры совершили нападение на ул. Г. Астрас, когда футбольный агент выезжал из дома. Преступники находились в автомобиле BMW X5 с тонированными стеклами.







Преступники скрылись с места происшествия, а в ночь на 15 апреля принадлежащий им автомобиль BMW X5 нашли сожженным в лесном массиве Межапарка.

Летом прошлого года в связи с расследованием убийства полиция объявила в розыск Ивана Агапытова (1967 г.р.) и Дениса Коняшкина (1975 г.р.).