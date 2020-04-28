В Национальном парке Слитере горел лес: площадь пожара составила около 1 га
Foto: PantherMedia/Scanpix

В понедельник на территории Национального парка Слитере (примерно в 1 км от мыса Колка) вспыхнул лесной пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила около 1 гектара. Благодаря слаженным действиям Госслужбы леса и Управления по охране окружающей среды пожар удалось оперативно ограничить.

По словам заведующей администрации Госслужбы окружающей среды Курземского региона Даце Самите, некоторые деревья, возможно, погибли, но большая часть выживет: огонь повредил на них лишь кору. В ближайшие годы восстановится и лесной покров. О точной сумме ущерба, причиненного огнем, пока неизвестно.

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