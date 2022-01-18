В найденных на Румбуле банках с химическим веществом была едкая и опасная щелочь

На территории Румбульского полигона Eco Baltia vide в грузовике для сбора несортированных бытовых отходов было обнаружено вещество, которое, скорее всего, является опасной для здоровья едкой щелочью — гидроксидом калия, сообщила агентству LETA представитель Государственной службы окружающей среды (VDD) Айя Ялинска.

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По ее словам, инцидент на улице Гетлиню в Румбуле, где сегодня на открытой территории была обнаружена утечка химического вещества, связан с транспортным средством Eco Baltia vide для сбора несортированных бытовых отходов. Сегодня днем, когда грузовик прибыл на полигон, из мусорного бака появились пары неизвестного происхождения. Обоим людям, которые находились в транспортном средстве, стало плохо, поэтому были вызваны бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Ялинска сообщила, что в мусорном контейнере обнаружена литровая стеклянная тара с химическим веществом. Согласно предоставленной VUGD информации, в баке было примерно десять банок с упомянутым веществом. Некоторые из них разбились, из-за чего жидкость вытекла в общую массу мусора. Как гласят записи на тарах, вещество является гидроксидом калия — едкой щелочью, которая опасна и вредна для здоровья. Химическое вещество не попало в окружающую среду, а VUGD приняла необходимые неотложные меры.

Председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс пояснил агентству LETA, что предприятие во вторник, совершая маршрут по сбору несортированных бытовых отходов, обнаружено банки по одному из адресов юридических лиц. Сосуды были поставлены рядом с бытовыми отходами, они были собраны для транспортировки на полигон.

"Как показала дальнейшая ситуация, в них находилось тогда еще химическое вещество неизвестного происхождения, которое после попадания в грузовик для сбора отходов соприкоснулось с влажностью стало тлеть", — заявил Айзбалтс.

Он подчеркнул, что сотрудники Eco Baltia vide, совершавшие маршрут, предотвратили тление с соблюдением всех требований пожарной безопасности. Однако по дороге тление возобновилось, поэтому было принято не везти мусор на полигон, который был конечной остановкой, а доставить его на сортировочную площадку предприятия, чья площадь позволяла высыпать отходы в безопасной среде и полностью ликвидировать тление.

В связи с тем, что двоим сотрудником предприятия после выгрузки отходов стало плохо, была вызвана бригада NMPD. Медики констатировали признаки отравления неизвестным химическим веществом и вызвали VUGD и VDD, чтобы начать исследование и понять, почему щелочь попала в бытовые отходы, а не была обслужена согласно экологическим требованиям.

По словам Айзбалтса, сейчас сотрудники VUGD провели все необходимые действия для сбора вещества в спецконтейнеры и ограничения его от окружающей среды и людей. Территория, где находилось вещество, до дальнейших указаний соответствующих учреждений будет огорожена.

Как сообщалось ранее, во вторник в контейнере на территории Румбулы была найдены банки с неизвестным химическим веществом.

Спасатели эвакуировали семь человек, двое из которых переданы медикам. По предварительным данным, ЧП произошло на ул. Гетлиню. Всего обнаружено 15 банок, также известно, что произошла утечка вещества.