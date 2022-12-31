В небе над Латвией развернули самолет, летевший в Хургаду: у SmartLynx снова возникли техпроблемы

Вылетевший утром 31 декабря рейс из Таллинна в Хургаду опять повернул над Латвией обратно в Таллинн. Это уже второй раз за эту неделю. Находящийся в самолете пассажир описал Delfi, что рейс SmartLynx в египетскую Хургаду вылетел в 8.15, но посреди полета самолет повернул обратно в Таллинн и приземлился около 9 часов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

„Люди аплодируют, небольшая ирония", — описал читатель приземление самолета и добавил, что при приземлении в задней части самолета около стюардесс выпали маски.

„Мы ждем в самолете дальнейших указаний, может, будет автобус и с большой вероятностью новый самолет", — сказал читатель. Он добавил, что речь идет о пакетном туре Novatours.

В Таллиннском аэропорту сказали, что самолет вернулся по техническим причинам. „Сейчас (примерно в 9.50 — прим. ред.) подготавливают новый самолет, и скоро пассажиры снова должны попасть на борт", — сказала руководитель проекта по маркетинговой коммуникации аэропорта Аэт Хярмаорг.

„Авиакомпания SmartLynx подтвердила нам утром, что возвращение данного рейса было обусловлено обнаружившимися в полете техническими причинами", — сказал руководитель по маркетингу и пиару Novatours Олев Рийсберг.

„Нам искренне жаль, что летящим из Таллинна в Хургаду пассажирам приходится чувствовать себя неудобно в связи с заменой самолета и задержкой на несколько часов", — сказал Рийсберг. Он добавил, что для Novatours безопасность клиентов первостепенна.

„Мы не делаем никаких скидок в техническом состоянии самолета. Безопасность и благополучие пассажиров и для SmartLynx чрезвычайно важны. Самолеты авиакомпании проверяют регулярно и в соответствии с самыми высокими мерами безопасности, и замены самолетов происходят согласно высшим правилам безопасности", — отметил он.

По данным сайта Таллиннского аэропорта, самолет вылетел снова в 11.49.

В последний раз то же самое произошло во вторник, когда вылетевший в полдень из Таллинна самолет SmartLynx повернул над Ригой обратно в Таллинн. Из Таллина в Хургаду наконец вылетели снова в 17.00 часов. Тогда причиной назвали технические проблемы.