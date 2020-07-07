В нелегальном цехе по производству алкоголя в Илукстском крае обнаружено большое количество спирта
Foto: VID

В Шедерской волости Илукстского края обнаружен нелегальный цех по производству алкоголя, конфисковано более 170 литров спиртоподобной жидкости и ингредиентов, необходимых для производства, сообщила агентству ЛЕТА представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

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Полицейские в ходе ранее начатого уголовного процесса проводили обыск в некоем частном доме в Шедерской волости, где обнаружили нелегальное алкогольное производство.

Во время обыска было конфисковано около 170 литров спиртоподобной жидкости, примерно 850 пустых бутылок, крышки от бутылок, этикетки для алкогольных напитков, краситель-ароматизатор с запахом рома. Также было найдено необходимое для производства оборудование - насос, фильтры, шланги.

На месте происшествия задержан мужчина 1977 года рождения.

Незаконное производство, хранение или перемещение алкогольных напитков в существенных объемах карается лишением свободы на срок до одного года, краткосрочным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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LETA

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LETA
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