В ночь на субботу в Риге горело производственное здание: на месте ЧП работают спасатели
Foto: LETA

В пятницу вечером в Риге, на ул. Уриекстес, произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Информация о возгорании была получена в 22.03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГПСС установили, что в производственном здании горят котельная и бункер для опилок, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Около 0.09 пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжались до утра.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров.

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LETA

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LETA
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