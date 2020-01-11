В ночь на субботу в Риге горело производственное здание: на месте ЧП работают спасатели

В пятницу вечером в Риге, на ул. Уриекстес, произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Информация о возгорании была получена в 22.03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГПСС установили, что в производственном здании горят котельная и бункер для опилок, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Около 0.09 пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжались до утра.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров.