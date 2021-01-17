В ночь на воскресенье начато 409 административных процессов из-за несоблюдения комендантского часа

В ночь на воскресенье в связи с несоблюдением установленных на время чрезвычайного положения ограничений начато 409 процессов об административных нарушениях, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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В Госполиции отметили, что во время комендантского часа с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений, Государственной пограничной охраной и Земессардзе проверила 4858 человек. В 3754 случаях люди находились на улице по уважительным причинам и имели при себе заполненное заявление, подтверждающее это.

В 550 случаях с жителями были проведены профилактические разъяснительные беседы, но, к сожалению, были выявлены и явные нарушения, в связи с которыми были применены штрафные санкции и возбуждены административные дела. В связи с несоблюдением установленных на время чрезвычайного положения ограничений было начато 409 процессов, большинство из них — в Рижском регионе. Также подготовлено 120 сообщений о возбуждении процессов об административных правонарушениях.

В Госполиции отметили, что в различных случаях за выявленные нарушения на физических лиц налагались штрафы в размере 50, 100, 500, а также 1000 евро.

Например, в одном случае был задержан некий мужчина, находившихся вне своего места жительства после 22:00. Проверка личности этого человека показала, что он находится в розыске за совершенное ранее ограбление. Мужчина при себе имел незарегистрированный похожий на газовое оружие предмет с боеприпасами. На мужчину был наложен штраф в размере 50 евро, в его отношении был начат административный процесс за нарушение правил ношения газового оружия. Мужчина был доставлен участок и помещен в изолятор временного содержания.

Госполиция напоминает, что и в следующие выходные — в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00 в Латвии будет действовать комендантский час.