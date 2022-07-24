В ночь на воскресенье в аварии под Резекне погиб человек

Поздно вечером 23 июля в результате дорожно-транспортного происшествия в Веремской волости Резекненского края погиб человек, сообщает Государственная полиция.

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Госполиция получила вызов в субботу в 23:22. Авария в Латгалии случилась на 46-м километре трассы граница России (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми).

По прибытии на место происшествия полицейские установили, что в темное время суток произошло столкновение автомобилей Audi и Peugeot. В ДТП пострадали пять человек, один человек погиб. Обстоятельства аварии выясняются.

В целом за минувшие сутки, 23 июля, в Латвии зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Госполиции. В них пострадали 32 человека, один человек погиб. Среди пострадавших был один пешеход, трое велосипедистов и шестеро водителей электросамокатов.

Составлено 143 протокола за превышение скорости, 19 протоколов - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, три - за вождение после употребления наркотиков, один за агрессивное вождение. Всего за различные нарушения ДТП составлен 441 административный протокол.