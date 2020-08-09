В ночь на воскресенье в результате аварии насмерть разбился мотоциклист
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В ночь на воскресенье в Айзпутском крае насмерть разбился мотоциклист, сообщили в Госполиции.

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Авария произошла около 01.40 в Айзпутской волости, на 40-м километре автодороги Кулдига-Айзпуте-Личи (P112). Водитель мотоцикла Yamaha упал с него и от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Латвии произошло 107 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В авариях на территории Латвии пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и восемь велосипедистов.

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LETA

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LETA
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