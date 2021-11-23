В ночь на вторник горела квартира: погиб один человек, второй госпитализирован
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в ночь на 23 ноября в волости Кастулинас Краславского края произошел пожар.

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Как отмечают в ГПСС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 03.31. К моменту приезда спасателей горела квартира на втором этаже и межэтажные перекрытия. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Ее до приезда пожарных из дома было эвакуировано семь человек.

Из сильно задымленных помещений спасатели вынесли двух пострадавших, один из них оказался уже без признаков жизни. В 06.08 пожар удалось локализовать, а в 08.05 ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются.

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