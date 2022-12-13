В ночь на вторник в Риге взломали и обокрали магазин Rimi Mini

В ночь на вторник двое молодых людей ворвались в магазин Rimi Mini на улице Чака и обокрали его, подтвердила агентству LETA руководитель по коммуникации Rimi Latvia Инга Бите.

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Она сообщила, что взлом произошел вскоре после полуночи. Злоумышленники украли из магазина алкоголь и сигареты на общую сумму 200 евро.

Бите добавила, что общая сумма ущерба будет уточняться с учетом стоимости восстановления входной двери.

Она также отметила, что на происшествие сразу отреагировала охранная компания, также была вызвана Государственная полиция, но задержать нарушителей им не удалось. Улики и видеоматериалы переданы в полицию.

По словам Бите, магазин будет закрыт, пока ремонтируется входная дверь.