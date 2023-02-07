В ногу со временем: вор попался на краже солнечных панелей
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Утром 6 февраля, в Царникаве Адажская муниципальная полиция задержала мужчину, который пытался украсть солнечные панели.

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По данным полиции, мужчину задержали в тот момент, когда он уже снял и погрузил для вывоза солнечные панели неподалеку от автотрассы РигаЦарникаваАдажи.

Для дальнейших процессуальных действий задержанный передан Госполиции. Начато следствие.

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