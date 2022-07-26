В Норвегии арестован гражданин Латвии, осужденный за убийство

В минувшее воскресенье норвежская полиция арестовала мужчину, осужденного в Латвии за убийство. Латвийская сторона требует экстрадиции задержанного.

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Как отмечает норвежский телеканал TV2, в 2013 году мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство.

Три года назад он был освобожден условно и должен был находиться под полицейским надзором. Однако в 2020 году латвиец переехал в Тромсе, где с тех пор живет и работает.

В декабре 2021 года мужчине предстояло предстать перед судом в Латвии. И тогда же было установлено, что он нарушил условия условно-досрочного освобождения и поэтому должен быть отправлен обратно в тюрьму.

Поскольку мужчина не явился для вынесения приговора, латвийские власти разыскали его в Норвегии и выдали международный ордер на арест.

Во время судебного заседания, которое состоялось в Норвегии на прошлой неделе, латвиец объяснил, что испытывает сильное нежелание возвращаться на родину, поскольку считает, что власти его преследуют.

Суд решил оставить латвийца под арестом на четыре недели, пока решается вопрос об экстрадиции.