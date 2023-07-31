В Норвегии задержан гражданин Латвии, объявленный в розыск за ограбление
Foto: AFP/Scanpix

В Норвегии арестован 30-летний латвиец, который ранее был объявлен в розыск латвийскими правоохранительными органами за ограбление.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно информации норвежских СМИ, мужчина заключен под стражу на четыре недели. Также будет решаться вопрос об экстрадиции в Латвию. Об этом говорится в постановлении окружного суда Осло.

Сообщается также, что ограбление произошло в 2016 году, а обвиняемый уже некоторое время находился в розыске латвийских властей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?