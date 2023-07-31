В Норвегии задержан гражданин Латвии, объявленный в розыск за ограбление

В Норвегии арестован 30-летний латвиец, который ранее был объявлен в розыск латвийскими правоохранительными органами за ограбление.
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Согласно информации норвежских СМИ, мужчина заключен под стражу на четыре недели. Также будет решаться вопрос об экстрадиции в Латвию. Об этом говорится в постановлении окружного суда Осло.
Сообщается также, что ограбление произошло в 2016 году, а обвиняемый уже некоторое время находился в розыске латвийских властей.
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