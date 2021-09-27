В носовой части парома "Эстония" замечены ранее упущенные из виду повреждения

Среди полученных с помощью подводного робота материалов были обнаружены кадры повреждений парома, которые не были замечены на предыдущих видео, сообщил новостной программе канала Kanal 2 Reporter руководитель экспедиции к останкам парома "Эстония" Маргус Курм.

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Шведский оператор подводного робота Линус Андерссон рассказал, что на этот раз они тщательно исследуют паром, а не только собирают материалы для документального фильма, пишет Postimees. По его словам, в носовой части были некоторые повреждения, которых нет в снятых ранее фильмах или они не были четко видны. Как сообщил Маргус Курм, у обломков есть боковые части, между которыми стояла рампа в исходном положении, и на одной из этих боковых частей были очень большие повреждения.

"Рампа чрезвычайно важна, особенно с учетом официальной версии крушения, поскольку носовая часть была единственным местом, откуда на судно поступала вода", — ответил Курм.

Всего в экспедиции участвуют 43 человека, среди них 18 членов экипажа судна и шестеро представителей СМИ. Остальные участники занимаются планированием и выполнением подводных работ.

Корабль имеет различные гидролокаторы, две группы подводных роботов и четырех водолазов с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется все необходимое вспомогательное оборудование, например, кран, airlift для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.

Экспедиция проводится на идущем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. RS SENTINEL — судно, специально адаптированное для подводных и водолазных работ, основательно перестроенное в 2010 году и оснащенное современным оборудованием и техникой.