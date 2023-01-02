В новогодние выходные на дорогах задержаны 32 нетрезвых водителя
Foto: LETA

За два праздничных выходных дня на дорогах Латвии задержано 32 пьяных водителя, в том числе 25 в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

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Он отметил, что число задержанных водителей немного меньше, чем на прошлый Новый год, но общий показатель остается тревожным, особенно с учетом того, что водители знают о неприятностях, которые им грозят в случае задержания за рулем пьяными.

Исполняющий обязанности начальника бюро по надзору за сообщением и координации дорожного движения Главного управления полиции порядка Артур Смилга сказал в передаче "Доброе утро!" на Латвийском радио, что ситуация с вождением в нетрезвом виде улучшится, когда люди поймут, что новый порядок реально работает на практике — вождение в нетрезвом виде действительно ведет к конфискации автомобиля и уголовной ответственности.

В минувшие выходные на дорогах Латвии произошло 117 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек. Самой серьезной аварией было ДТП, когда в новогоднюю ночь перевернулась автомашина, в которой находились шесть молодых людей, и все получили травмы, сообщил Смилга.

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