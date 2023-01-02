В Новогоднюю ночь хулиган сорвал городской праздник, устроив погром на сцене

В Екабпилсе в новогоднюю ночь произошло ЧП, из-за которого было сорвано городское праздничное мероприятие. Во время огненного шоу на сцену вышел хулиган и начал кидать в установленный экран различные предметы и аппаратуру.

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Хулигана оперативно задержали и передали сотрудникам Госполиции. Известно, что много полицейских во время новогоднего представления находились в толпе зрителей, поэтому внезапное появление агрессивного незнакомца на сцене для всех стало шоком.

Известно, что заметных признаков опьянения у мужчины замечено не было, поэтому ему удалось добраться до сцены, не вызывая своим поведением никаких подозрений.

В настоящее время проводится экспертиза, которая должна установить присутствие в организме задержанного других одурманивающих веществ.

"К сожалению, продолжить запланированную новогоднюю вечеринку не удалось, так как зритель оказался на сцене и, действуя самовольно и агрессивно, сломал и повредил сценическое оборудование, а также диджейский пульт, предназначенные для мероприятия", — говорится в сообщении. Екабпилсского регионального управления культуры , размещенном в социальной сети Facebook.

По делу начат уголовный процесс за порчу чужого имущества. Задержанным оказался мужчина 1998 г .р., ранее не попадавший в поле зрения полиции.