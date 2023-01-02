В новогоднюю ночь пропал мужчина: полиция просит помочь с поисками

Кенгарагский участок полиции разыскивает пропавшего Хелвия Курситиса, 2002 г.р. 31 декабря около 22:40 он вышел из дома на улице Маскавас и с тех пор не возвращался.
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Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, короткие светлые волосы.
Был одет в чёрную куртку, джинсы и серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, полиция просит звонить по телефону 110.
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