В новогоднюю ночь пропал мужчина: полиция просит помочь с поисками

Кенгарагский участок полиции разыскивает пропавшего Хелвия Курситиса, 2002 г.р. 31 декабря около 22:40 он вышел из дома на улице Маскавас и с тех пор не возвращался.

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Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, короткие светлые волосы.

Был одет в чёрную куртку, джинсы и серую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, полиция просит звонить по телефону 110.