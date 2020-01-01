В новогоднюю ночь травмы от петард и салютов получили девять человек

В новогоднюю ночь в больницы по всей Латвии было доставлено девять человек с травмами, полученными во время запуска фейерверков, сообщает LETA со ссылкой на данные Службы неотложной медицинской помощи.

В Курземе семилетний ребенок получил рваную рану ладони, когда пытался запустить ракету, держа ее в руке. Таким же образом травмы получили двое взрослых мужчин — они были доставлены в больницу с химическими и термическими ожогами рук.

78-летний мужчина получил ожоги, травму руки и потерял пальцы, пытаясь зажечь невзорвавшуюся петарду. Еще три человека были доставлены в больницы с ожогами и травмами, поскольку в момент взрыва пиротехники находились к ней слишком близко. 60-летний мужчина получил ожоги глаз, 22-летний мужчина — ожоги лица, шеи и головы.

В прошлом году новогодние праздники прошли спокойнее — из-за взрывов пиротехники травмы получили три человека.