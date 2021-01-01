В новогоднюю ночь в пожаре погиб мужчина
Foto: LETA

Сегодня вечером в результате пожара в садовом домике в Юрмале погиб мужчина, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Спасатели получили вызов в три ночи. Загорелся садовый домик площадью 12 квадратных метров. Во время Тушения был обнаружен один мертвый человек.

Днем в четверг поступил звонок из Приекульского района: в двухэтажном жилом доме сгорели бытовые предметы. В пожаре пострадал один человек, которого направили к медикам.

Также этой ночью в Юрмале горели сараи общей площадью 56 квадратных метров. Спасатели считают, что возможная причина пожара — фейерверки, искра от которых могла попасть на кровельные покрытия и стать причиной пожара.

За ночь пожарных 11 раз вызывали на возгорание мусора. Как объяснила Витола, это говорит о том, что пиротехнические изделия или их коробки были брошены неостывшими, потому что обычно в это время мусорные отходы так просто не загораются. В шести случаях жителям оказывали помощь в тушении горящих ящиков от пиротехники.

Витола сообщила, что во время комендантского часа большинство вызовов было получено поздно вечером до полуночи, хотя обычно такое происходит после полуночи.

Всего в минувшие сутки спасателям поступило 72 вызова, из них 30 — на пожарные и 19 — на спасательные работы. В свою очередь, 23 звонка оказались ложной тревогой.

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