В новогоднюю ночь жестоко избили мужчину: пострадавший скончался

В новогодний вечер в полицию Добеле обратился свидетель, сообщивший что в одном из частных домов найдено тело 74-летнего мужчины с многочисленными травмами головы.

Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в ходе предварительного следствия установили, что погибший, у которого было расстройство движения, в своем доме распивал алкоголь с приятелями. Затем один заснул, а когда проснулся, то увидел хозяина дома, лежавшего без движения и с очевидными признаками насильственной смерти. Второй участник застолья спал здесь же в доме. Свидетель сразу же сообщил о происшествии своей родственнице, а та вызвала полицию и скорую.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Вероятно, его избивали по голове топором. По подозрению в совершении преступления задержала одного из участников вечеринки — мужчину 1968 г.р. В момент задержания в его организме констатировано 3,6 промилле алкоголя.

По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.