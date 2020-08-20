В общине в Брукнском поместье детей заставляли работать до 12 часов в день (дополнено в 20.35)

В результате проверки, проведенной в общине Kalna svetibu kopiena, которая расположилась в Брукнском поместье Баускского края, Государственная инспекция по защите прав детей вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде, сообщил агентству LETA представитель Инспекции по защите прав детей Тайво Трамс.

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Первичная проверка в общине проводилась как реакция на предоставленную частным лицом информацию о возможных нарушениях прав детей, в том числе физическом и эмоциональном насилии. 20 августа Инспекция и Бюро омбудсмена провели повторную проверку.

Во время первоначальной проверки руководитель общины не смог точно назвать количество детей в общине, а также уклонялся от предоставления информации о законных представителях детей и представления документов, поясняющих то, на каких основаниях дети были переданы на его попечение.

Выяснилось, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время. В случае каких-либо проступков одним из видов наказания являлось ограничение в пище - дети вынуждены были жить на хлебе и воде.

Было констатировано, что проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. Инспекция также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия. Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также людьми с различными зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.

Инспекция продолжит следить за тем, чтобы в этой общине не нарушались права детей.

В то же время в администрации Брукнского поместья агентству ЛЕТА заявили, что работа в общине организуется на добровольных началах. Люди сами приезжают в Брукнское поместье, предлагают свою помощь, вовлекая в работу также детей. Летних лагерей с долгосрочным пребыванием в поместье не организуется.

С руководителем общины, священником Андреем Мединьшем агентству LETA связаться пока не удалось.

Оборот общества Kalna svetibu kopiena в прошлом году составил почти 429 594 евро, а задолженность по налогам - 6300 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Из упомянутых финансовых данных следует, что в бюджете общества образовался профицит в размере 277 626 евро.

В обществе зарегистрированы два должностных лица - Андрей Мединьш и Инга Павловска.

В годовом финансовом отчете общества за 2019 год указывается, что оно получило в общей сложности 361 828 евро в виде пожертвований, из которых 349 000 евро поступили от зарегистрированной на Мальте компании B5 Holding limited, связанной со страхованием и представленной в компании Balcia insurance. Согласно архиву агентства ЛЕТА, эта компания принадлежит одному из истинных выгодоприобретателей Balcia insurance Гинту Дандзбергу.