В одной из партий воды Evian констатированы остатки дезинфицирующего средства

Продовольственно-ветеринарная служба призывает покупателей не пить минеральную воду Evian, произведенную 16.09.2020 со сроком годности до 16.09.2022 года, так как в бутылках обнаружены остатки дезинфицирующего средства.

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Информация поступила через Систему быстрого оповещения ЕС. Речь идет о бутылках со спортивной крышечкой.

Полная маркировка продукта: “Evian” 750 мл, производитель SA Eaux Minérales d'Evian, дата изготовления - 16.09.2020, 18.50 до 18.55, срок годности - 16.09.2022. L2. Распространитель в Латвии - SIA “EUGESTA UN PARTNERI”.

Служба призывает вернуть бутылки в магазин, где они были приобретены.