В одной из рек Краславского края cпасатели обнаружили утопленника

В одной из рек Краславского края спасатели обнаружили тело человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Погибший был передан Госполиции для выяснения причины смерти.

Кроме того, в воскресенье в Добельском крае спасатели помогли выбраться из ямы глубиной 1,5 м человеку, который не мог сделать этого самостоятельно. Постарадавший передан медикам.

За прошедшие сутки ГПСС получила 76 вызовов, 31 из них на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.