В Огрском крае горел двухэтажный дом и крыша соседнего дома

Этой ночью был ликвидирован пожар повышенной опасности в Огрском крае, сообщает LETA. Горел двухэтажный дом и крыша соседнего дома.

Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС) получила вызов в субботу. После полудня. Прибыв на место событий, пожарные констатировали, что горит двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров и крыша соседнего дома площадью десять квадратных метров. До прибытия пожарных из дома эвакуировался один человек. Чтобы потушить пожар, службе потребовалось несколько часов.

В субботу горели ещё два двухэтажных дома. В Вентспилсе загорелась крыша двухэтажного дома. До прибытия пожарных из дома эвакуировались пять человек. Тушение пожара заняло примерно четыре часа. В Малпилсском крае загорелась крыша двухэтажного дома и помещения. Из дома эвакуировались два человека, тушение пожара заняло четыре часа.

Всего за сутки ГПСС получила 93 вызова, 62 из которых были связаны с пожарами. Люди в пожарах не пострадали.