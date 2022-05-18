В Огрском крае микроавтобус врезался в дерево, погиб водитель
Foto: LETA

Во вторник в волости Томес, Огрский край произошло ДТП с летальным исходом, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на место происшествия поступил в 18.50. Автомобиль Mercedes Benz Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 99 ДТП, в котором пострадали 10 человек, один погиб. В состоянии алкогольного опьянения за руль сели 13 водителей, а один - под воздействием наркотиков.

За сутки составлено 390 административных протоколов, из них 127 - за превышение скорости.

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