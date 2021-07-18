В Олайне машина врезалась в жилой дом и повредила газовую трубу
Foto: F64

В Олайнском крае в субботу автомобиль врезался в многоэтажный жилой дом и повредил газовую трубу, сообщает LETA.

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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 17:26.

На месте выяснилось, что водитель из машины выбрался сам, его передали медикам.

Работники VUGD огородили территорию и эвакуировали из здания 12 человек. До этого еще 20 человек эвакуировались сами. Помощь VUGD потребовалась также для того, чтобы убрать машину от здания, дав доступ к трубе работникам аварийной службы.
Утечка газа была ликвидирована.

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