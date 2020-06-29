В Олайне на химзаводе Biolars горел цех по производству красок и эмалей

В Олайне в цехе по производству красок и эмалей химзавода Biolars вспыхнул пожар, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды Кристине Клявениеце. Общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров. Никакой опасности для жителей пожар не представляет. В настоящее время он локализован.
По ее словам, на 17.45 горения химических веществ не происходило. На место происшествия выехал инспектор по вопросам окружающей среды.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает местных жителей не приближаться к месту пожара.
Около 16.00 ГПСС получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.
В 18.04 на месте происшествия открытого огня уже не было, а задымление уменьшилось. Продолжается тушение складского здания.
На месте происшествия работают 53 пожарных, задействованы девять автоцистерн, две лестницы и один спецавтомобиль.