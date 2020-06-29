В Олайне на химзаводе Biolars горел цех по производству красок и эмалей

В Олайне в цехе по производству красок и эмалей химзавода Biolars вспыхнул пожар, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды Кристине Клявениеце. Общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров. Никакой опасности для жителей пожар не представляет. В настоящее время он локализован.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, на 17.45 горения химических веществ не происходило. На место происшествия выехал инспектор по вопросам окружающей среды.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает местных жителей не приближаться к месту пожара.

Около 16.00 ГПСС получила вызов на ул. Рупницу в Олайне, где горел ангар и образовалось сильное задымление.

В 18.04 на месте происшествия открытого огня уже не было, а задымление уменьшилось. Продолжается тушение складского здания.

На месте происшествия работают 53 пожарных, задействованы девять автоцистерн, две лестницы и один спецавтомобиль.