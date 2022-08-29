В Олайне нашли квартиру, где выращивали марихуану

По информации пресс-центра Госполиции, в Олайне обнаружили квартиру, в которой выращивали марихуану.

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Обыск в жилье проводился на основании полученной ранее информации о том, что местный житель может выращивать и хранить у себя марихуану. По делу начали уголовный процесс, а затем провели санкционированный обыск. В ходе проверки изъят 21 невысушенный и 2 высушенных куста марихуаны, а также оборудование для выращивание запрещенных растений.

В рамках расследования задержан мужчина 1986 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за употребление наркотических веществ.