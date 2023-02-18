В Олайне пожарные потушили горящую баню

За минувшие сутки пожарные потушили баню в Олайне, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самый большой пожар был потушен на улице Стацияс в Олайне, где горела баня площадью 30 квадратных метров. Вызов на место происшествия поступил в 20.23, а пожар был потушен в 22.12.

В свою очередь, в 21.23 в VUGD поступил вызов из Ошупской волости Мадонского края, где на площади в восемь квадратных метров у печи в одноэтажном жилом доме горели дрова и бытовые вещи. До приезда VUGD из здания эвакуировался один человек, в 23.03 пожар был потушен.

Всего за минувшие сутки с 06.30 17 февраля до 06.30 18 февраля в VUGD поступило 47 вызовов — 13 были связаны с пожарами, 22 со спасательными работами, 12 вызовов были ложными.