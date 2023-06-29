В Олайне прогремел взрыв: обрушилась часть дома, возник небольшой пожар

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в четверг утром в одном из частных домов Олайне произошел взрыв, после чего зафиксировано обрушение части одноэтажного здания.

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Как отмечают в ГПСС, взрыв мог произойти из-за неправильной эксплуатации газового баллона. Сразу же после взрыва в доме также загорелся матрас. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Спасатели помогли выбраться из дома одному человеку, которого сразу передали Службе неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работают 20 спасателей.