В Олайне велосипедист ограбил аптеку и скрылся с медикаментами: возможно, это работник скорой помощи
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В пятницу, 7 мая, в 17.27 Госполиция получила вызов в одну из аптек в Олайне, где мужчина в маске, угрожая фармацевту похожим на оружие предметом, забрал пять упаковок сильнодействующих медикаментов, выдача которых находится под строгим контролем.

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Злоумышленник был одет в черную одежду, на лице — медицинская маска. Передвигался на велосипеде. Спустя несколько часов Госполиция сообщила, что личность грабителя установлена, а сам он задержан. Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA данным, мужчина является работником Службы неотложной медицинской помощи.

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