В отмывании денег обвиняются 11 человек, включая бывших сотрудников Swedbank

Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам Swedbank.

Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью в начале 2020 года предъявила 11 лицам обвинения в легализации нажитых преступным путем средств в крупном размере или в организованной группе. Наказание за данное преступление составляет от 3 до 12 лет заключения. Расследование по делу продолжается.

Swedbank 12 мая разослал пресс-релиз, в котором сообщает, что передал правоохранительным органам информацию о подозрительных сделках при проведении обмена валют в отдельных филиалах кредитного учреждения.

Внутренняя система безопасности банка в 2017 году идентифицировала эти сделки, и полученную информацию Swedbank передал Службе финансовой разведки. Сейчас дело находится в прокуратуре, которая выдвинула обвинения причастным лицам, в том числе бывшим работникам банка.

"Замешанные в нарушениях работники банка не соблюдали установленный процедурами Swedbank порядок идентификации клиентов.Это позволило отдельным клиентам осуществлять обмен крупных сумм наличных денег без регистрации их личности в банковских системах и получения информации о происхождении средств, использованных в транзакции. Банк прекратил трудовые отношения с этими сотрудниками", — говорится в сообщении Swedbank.

Банк добавляет, что после укрепления систем внутреннего контроля в 2017 году повторение подобных нарушений стало невозможным.