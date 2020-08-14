В отношении бывшего генпрокурора Калмейерса проведут дополнительную проверку

Генеральная прокуратура предъявит обвинение по двум эпизодам разглашения не подлежащей разглашению информации отстраненной от должности прокурору методического отдела Элите Юркьяне, а в отношении ответственности бывшего генерального прокурора проведет дополнительную проверку. Об этом информировал на пресс-брифинге старший прокурор департамента по расследованию особо важных дел Марис Лея.

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Обвинение также предъявлено мужу Юркьяне, присяжному адвокату Юрису Юркьянсу — за дачу ложных показаний.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 4 августа предложило отделу, который возглавляет Лея, начать уголовное преследование Калнмейерса и Юркьяне за разглашение не подлежащей разглашению информации. Генеральный прокурор Юрис Стуканс решил отстранить Юркьяне от выполнения должностных обязанностей.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что БПБК просит предъявить обвинение Калнмейерсу в утечке информации по делу, в котором фигурирует елгавский прокурор Зинаида Эгле — о взяточничестве и разглашении информации.

Срок полномочий Калнмейерса на должности генерального прокурора истек 11 июля.