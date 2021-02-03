В отношении судьи, гостившей на нелегальной вечеринке, начато дисциплинарное дело
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Комиссия по судейской этике начала дисциплинарное дело в отношении судьи Видземского предместья Риги Иевы Сладзевской, которая принимала участие в незаконной новогодней вечеринке.

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Комиссия считает это дело грубым нарушением этических норм судей, что является основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении Сладзевской.

Как уже сообщалось ранее, в новогодний вечер в одном из гостевых домов в окрестностях Сигулды, когда в стране действовал комендантский час, проходила нелегальная вечеринка. Ее участникам выписаны штрафы. Организатору — 2 000 евро, а еще 11 участникам — по 500 евро.

Вскоре после этого выяснилось, что вечеринка проходила в гостевом доме Brūveri, а организовал ее лидер религиозной общины Kristus pasaulei Марцис Енцитис. Гости — члены общины.

По имеющейся в распоряжении "Запрещенного приема" информации, в этой вечеринке участвовали два государственных должностных лица: судья Рижского суда Видземского предместья Иева Сладзевска и ее муж — прокурор Ренар Сладзевскис.

Прокуратура уже отреагировала на случившееся и проведет оценку возможного нарушения этики.

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LETA

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LETA
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