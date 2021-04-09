В память об убитом вагоновожатом на мгновение приостановят движение трамваев

Сегодня состоятся похороны убитого в Лиепае вагоновожатого Агриса Лаугалиса. В память о нем в пятницу, в 16.00 на мгновение остановятся все курсирующие в городе трамваи, и общим звуковым сигналом вагоновожатые почтят память трагически погибшего коллеги.

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Как напоминает "Курземес вардс", 1 апреля возле бывшего административного здания предприятия Liepājas Metalurgs Лаугалис получил ножевое ранение в шею. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Нападавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вскоре после произошедшего задержали работники полиции самоуправления. На следующий день суд применил к убийце меру пресечения — арест.