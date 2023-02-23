В Пардаугаве дважды за сутки горел центр социального ухода
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственой пожарно-спасательной службы, в минувшую среду, в 15.36 на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Гарозес, где располагается центр социальной опеки.

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Прибывшие спасатели констатировали, что горит квартира и коридор на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 10 человек, а жильца из горевшей квартиры передали медикам. В 17.08 после проверки спасатели завершили работы на месте ЧП.

Однако ночью — в 01.51 — дежурный снова получил вызов по указанному адресу, где снова горела квартира и коридор на четвертом этаже. На этот раз пришлось эвакуировать 15 человек. Ликвидировать возгорание удалось лишь в 04.20.

Полиция устанавливает обстоятельства обоих пожаров.

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