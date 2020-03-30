В Пардаугаве горела нелегальная свалка: площадь пожара составила более 400 квадратных метров

В понедельник, около 13.45 на пульт ГПСС поступило сообщение о пожаре на Даугавгривском шоссе.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), горела нелегальная свалка. Площадь пожара составила около 420 квадратных метров. Дым от пожара был виден из разных районов Риги.

На месте происшествия работали семь пожарных расчетов, Рижская муниципальная полиция, Портовая полиция, Госполиция, а также бригада Службы неотложной медицинской помощи.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

Foto: Diana Spiridovska

Foto: Diana Spiridovska