В Пардаугаве из-за бутылки пива воры ранили охранника магазина Rimi

В одном из магазинов Агенскалнса ранен сотрудник охраны, который пытался задержать воров. Об этом сообщает Degpunktā.

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Как рассказал очевидец Самвел, в то утро он сидел в машине недалеко от больницы П. Страдыня в ожидании супруги.

"Вышел покурить. Вижу, идут два человека — двое мужчин. Мне они сразу показались подозрительными. Также с их слов можно было понять, что кто-то из них повредил руку. Я еще подумал, что, наверное, между собой что-то не поделили. Когда они уже отошли на приличное расстояние, я услышал сирены. У меня появились подозрения, что они могли что-то натворить. Ну, потом уже увидел, что это были полицейские сирены, понял, что полиция их ищет", — рассказал Самвел, благодаря которому полицейским удалось задержать подозреваемых.

Позже он узнал, что мужчин искали в связи с вооруженным нападением: один из злоумышленников нанес сотруднику охраны магазина Rimi ранение из-за бутылки пива.

По делу начат уголовный процесс.