В Пардаугаве ограблен магазин и сильно избит его владелец
Foto: LETA

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 29 октября сотрудники Земгальского управления РРУП получили сигнал из Агенскалнса, где возле одного из магазинов прохожие нашли избитого пожилого мужчину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полицейским удалось установить, что на пенсионера 1935 г.р. напали двое злоумышленников. Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу.

Расследуя обстоятельства происшествия, было установлено, что в магазин на ул. Зеллю вошли двое незнакомцев, которые избили владельца, а затем ограбили торговую точку. Избитый мужчина смог выбраться на улицу и обратиться за помощью.

Часть похищенных вещей полицейские обнаружили в ломбарде. При содействии коллег из 1-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона 1 ноября личности подозреваемых удалось установить. На следующий день был задержан и допрошен 1989 г.р., а 4 ноября его подельник 1985 г.р. Оба помещены под арест.

В полиции также отметили, что пострадавший владелец магазина все еще находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?