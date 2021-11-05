В Пардаугаве ограблен магазин и сильно избит его владелец

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 29 октября сотрудники Земгальского управления РРУП получили сигнал из Агенскалнса, где возле одного из магазинов прохожие нашли избитого пожилого мужчину.

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Полицейским удалось установить, что на пенсионера 1935 г.р. напали двое злоумышленников. Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу.

Расследуя обстоятельства происшествия, было установлено, что в магазин на ул. Зеллю вошли двое незнакомцев, которые избили владельца, а затем ограбили торговую точку. Избитый мужчина смог выбраться на улицу и обратиться за помощью.

Часть похищенных вещей полицейские обнаружили в ломбарде. При содействии коллег из 1-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона 1 ноября личности подозреваемых удалось установить. На следующий день был задержан и допрошен 1989 г.р., а 4 ноября его подельник 1985 г.р. Оба помещены под арест.

В полиции также отметили, что пострадавший владелец магазина все еще находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.