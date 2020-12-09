В Пардаугаве пассажиры задержали лже-контролера Rīgas satiksme
Foto: LETA

Желание подшутить над пассажирами, выдавая себя за контролера Rīgas satiksme, обернулось для 16-летнего подростка задержанием и возбуждением уголовного процесса.

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Как отмечает Degpunktā, подросток изготовил удостоверение, напоминающее документ сотрудника Службы контроля Rīgas satiksme, после чего отправился в трамвай проверять билеты, однако уже через несколько минут его раскусили бдительные пассажиры.

"Контролера" задержали в Ильгюциемсе, после чего вызвали на место происшествия полицию. Перепуганный юноша утверждал, что не мошенник, а всего лишь хотел разыграть пассажиров. Затем подозреваемый попытался сбежать, но снова был задержан, а затем для дальнейших следственных действий передан Госполиции.

В отношении подростка начат уголовный процесс за подделку документов.

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