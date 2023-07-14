Сотрудники Госполиции в начале июля задержали в Пардаугаве трех мужчин, у которых нашли и изъяли синтетический героин.

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По данным полиции, наркотики обнаружили и во время проверки, а также в ходе обысков по местам жительства задержанных. Всего изъято около шести граммов особо опасного наркотика — смеси метонитазена и протонитазена, также называемого синтетическим опиоидом.

Он производится в разных условиях, а концентрация активного вещества в одной дозе может быть разной, поэтому среди наркоманов отмечается особенно высокая смертность от передозировки этого наркотика.

Один из задержанных оставлен под арестом, а к его подельникам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.