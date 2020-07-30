В Пардаугаве полиция задержала возможную убийцу, вора и других разыскиваемых лиц

Госполиция в рамках профилактических мероприятий по борьбе с уличной преступностью задержала восемь человек, в том числе возможную убийцу, вора и других разыскиваемых за совершение преступлений лиц, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Вечером среды и прошлой ночью несколько структурных подразделений Госполиции провели превентивные мероприятия в Пардаугаве — в Зиепниеккалнсе, Агенскалнсе,Торнякалнсе, Иманте, Ильгюциемсе, Засулауксе, на Кипсале и в других районах.

В общей сложности полиция проверила 147 человек и 12 автомашин. В ходе проверки выяснилось, что восемь из этих лиц находятся в розыске.

Среди задержанных женщина 1968 года рождения, которая подозревается в убийстве некоего мужчины, совершенном в 2016 году. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что преступление она совершила вместе со своим сожителем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Задержан был также мужчина, который был приговорен к тюремному сроку за воровство, но уклонился от наказания.

Еще шестеро лиц задержаны за различные преступления и нарушения.

Полиция и впредь будет проводить подобные превентивные мероприятия в различных микрорайонах Риги.