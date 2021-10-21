В Пардаугаве прямо под камерой видеонаблюдения сожгли BMW

Во дворе многоквартирного дома на ул. Залвес, 40 злоумышленники подожгли автомобиль BMW. Поджог был совершен прямо под камерой видеонаблюдения. Вероятным мотивом преступления может быть месть конкретному лицу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Degpunktā, поджигатели действовали под покровом ночи: примерно в 03.30 жители окрестных домов проснулись от хлопков во дворе и, выглянув в окно, увидели, что горит BMW, и огонь уже перекинулся на припаркованный рядом Mitsubishi Colt. Жар повредил также оставленный чуть дальше Volkswagen Passat.

На записях видеонаблюдения, имеющихся в распоряжении полиции, зафиксировано, как двое мужчин в масках пробираются во двор. Один из них облил BMW воспламеняющейся жидкостью, а второй бросил подожженный кусок ткани.

По данному делу начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться возможных свидетелей преступления, позвонив на телефон 110.