В Пардаугаве прямо под камерой видеонаблюдения сожгли BMW
Foto: DELFI

Во дворе многоквартирного дома на ул. Залвес, 40 злоумышленники подожгли автомобиль BMW. Поджог был совершен прямо под камерой видеонаблюдения. Вероятным мотивом преступления может быть месть конкретному лицу.

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Как отмечает Degpunktā, поджигатели действовали под покровом ночи: примерно в 03.30 жители окрестных домов проснулись от хлопков во дворе и, выглянув в окно, увидели, что горит BMW, и огонь уже перекинулся на припаркованный рядом Mitsubishi Colt. Жар повредил также оставленный чуть дальше Volkswagen Passat.

На записях видеонаблюдения, имеющихся в распоряжении полиции, зафиксировано, как двое мужчин в масках пробираются во двор. Один из них облил BMW воспламеняющейся жидкостью, а второй бросил подожженный кусок ткани.

По данному делу начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться возможных свидетелей преступления, позвонив на телефон 110.

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rus.DELFI.lv

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