В Пардаугаве сбита велосипедистка: водитель скрылся
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 11 июня, в 14.23, в Риге, на нерегулируемой переходе, что на ул. Буллю.

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По предварительным данным, неустановленное транспортное средство, двигаясь по ротационному кругу на ул. Буллю со стороны ул. Дзирциема, сбило на нерегулируемом переходе велосипедистку.

После этого водитель скрылся с места происшествия в строну ул. Клейсту, не сообщив о ЧП ответственным службам. Очевидцы сообщили, что это мог быть джип или мультивен серебристого цвета, возможно, Toyota или Chrysler.

Свидетелей аварии проят обращаться в полицию по телефону 67086666.

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