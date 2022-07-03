В Пардаугаве сбита женщина: полиция ищет свидетелей ДТП

Полиция просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла 27 июня, в 10.20 в Риге, на ул. Волгунтес, 27а.
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Как отмечает пресс-служба Госполиции, в это время неустановленное транспортное средство (возможно, легковой автомобиль темно-синего цвета) совершил наезд на прохожую. После этого водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086661, 2937787 или 110.
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