В Пардаугаве возник пожар повышенной сложности
Foto: DELFI Aculiecinieks/ Adrenalins.lv

В субботу, 25 июля, во второй половине дня в Риге в Пардаугаве на улице Спилвес загорелось бесхозное здание. При пожаре возник дым, который был виден из центра города.

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В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что звонок о пожаре поступил в 17:55. Загорелось бесхозное трехэтажное, площадь пожара составила 2200 кв.м.

В тушении пожара повышенной сложности участвовали 33 пожарных, семь пожарных машин с цистернами и две с лестницами.

В 19:29 пожар был локализован, работы по тушению продолжились.

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