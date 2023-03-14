В Пардаугаве загорелось здание центра социального ухода: пожарные спасли четырех человек

В Пардаугаве на улице Гарозес в понедельник загорелся центр социального ухода. Пожарные спасли четырех человек и эвакуировали из здания еще 15.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов был получен в 14:49. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в здании центра горит комната на четвертом этаже. Площадь пожара была 20 квадратных метров. Людей удалось благополучно эвакуировать.

Всего за сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 37 вызовов — восемь на пожары, 18 на спасательные работы и 11 ложных вызовов.

На улице Гарозас находится центр социального ухода Pārdaugava, однако пожар начался в нем, а в социальном доме для малоимущих, который находится в том же здании. Пожар произошел именно в социальном доме, который "горит уже в шестой раз", подчеркнули в Латвийском обществе самаритян. Центр социального ухода Pārdaugava расположен на первых этажах здания, и пожара здесь не было.