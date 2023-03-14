В Пардаугаве загорелся центр социального ухода: пожарные спасли четырех человек

В Пардаугаве на улице Гарозес в понедельник загорелся центр социального ухода. Пожарные спасли четырех человек и эвакуировали из здания еще 15.
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Вызов был получен в 14:49. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в здании центра горит комната на четвертом этаже. Площадь пожара была 20 квадратных метров. Людей удалось благополучно эвакуировать.
Всего за сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 37 вызовов — восемь на пожары, 18 на спасательные работы и 11 ложных вызовов.
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